Эксперт: Результаты выборов в Грузии не отразятся на отношениях с Азербайджаном

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Результаты выборов в Грузии не отразятся на отношениях с Азербайджаном.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Фонда Стратегических и Международных Исследований Грузии Георгий Бадридзе, комментируя проходящие сегодня парламентские выборы в Грузии и их возможные последствия на азербайджано-грузинские отношения.

По его словам, взаимоотношения двух стран основаны на жизненных интересах, которые совершенно совпадают и взаимосвязаны: "Кто бы ни победил на выборах в Грузии, в лице этого нового правительства у Азербайджана все так же будет надежный партнер и друг".

При этом, Г.Бадридзе назвал сложным делать ставку на какую-то одну партию: "Опросы общественного мнения ставят правящую партию и главную оппозиционную партию близко друг от друга. Но ни у одной партии нет гарантированного большинства в парламенте. Вполне возможно, что мы увидим какую-либо коалицию".

Эксперт также прокомментировал перспективы грузино-российских отношений. По его словам, пока Россия страдает ностальгией по Советскому Союзу, вместо того, чтобы строить более благополучную страну для своего же народа, отношения между Грузией и Россией видятся проблематичными, "тем более что Россия продолжает держать под оккупацией 20% территорий Грузии": "Я всегда говорил, если бы Россия вместо того, чтобы делать усилия по подрыву независимости Грузии, Украины и даже Азербайджана, поддерживая сепаратистов, направила бы силы на нормальные отношения с нами, никто не рвался бы в какую-то сторону".