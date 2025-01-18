Эксперт: Отношения Азербайджана и Грузии - пример дружбы и стратегического партнерства

Отношения Азербайджана и Грузии являются примером дружбы и стратегического партнерства, развитие братского и дружественного взаимодействия двух стран между Азербайджаном и Грузией заслуживает одобрения.

Отношения Азербайджана и Грузии являются примером дружбы и стратегического партнерства, развитие братского и дружественного взаимодействия двух стран между Азербайджаном и Грузией заслуживает одобрения.

Об этом в беседе с корреспондентом местного бюро Report заявил политический эксперт Гия Абашидзе.

Он отметил, что эти связи основаны на очень крепкой и нерушимой дружбе, сотрудничество постоянно расширяется и углубляется в различных областях, что имеет как символическое, так и практическое значение.

По словам политолога, тот факт, что первый зарубежный визит новосформированного правительства Грузии был совершен в Азербайджан, еще раз подтверждает силу этой дружбы и партнерства.

"Неслучайно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершил свой первый зарубежный визит после парламентских выборов и утверждения нового правительства именно в Баку. До этого азербайджанскую столицу посетила министр иностранных дел Грузии. Эти последовательные визиты показывают, что Азербайджан и Грузия играют важную роль в сохранении мира и стабильности как на Южном Кавказе, так и в более широком регионе. Сегодня Баку и Тбилиси становятся новыми и весьма влиятельными акторами мировой политики. Главное, чтобы в нашем регионе постоянно сохранялись мир и стабильность. В этом направлении два суверенных и свободных государства, Азербайджан и Грузия, будут расширять сотрудничество во всех сферах, не только экономической, но и политической, культурной и в сфере безопасности. Наша цель – обеспечение вечного мира и процветания в регионе", - констатировал Г.Абашидзе.

Он добавил, что основу азербайджано-грузинских отношений заложили общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

"Отношения, построенные на прочном фундаменте, заложенном этими двумя великими государственными деятелями, успешно развиваются и сегодня. Дальнейшее углубление этих отношений и расширение сотрудничества приветствуется как в Грузии, так и в Азербайджане. Дружба и партнерство между двумя странами создают прочную основу для процветающего будущего региона и служат благополучию обоих народов. Совместные усилия Азербайджана и Грузии, шаги, предпринимаемые для сохранения мира и стабильности, вносят важный вклад в развитие и процветание региона. Эта модель сотрудничества может служить примером для других стран региона", - заключил эксперт.