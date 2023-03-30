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Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным Открытие посольства Азербайджана в Израиле, состоявшееся вчера, необходимо для более эффективного двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 13:24
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным

Открытие посольства Азербайджана в Израиле, состоявшееся вчера, необходимо для более эффективного двустороннего сотрудничества.

Об этом Report заявил доктор философии в области политологии и международных отношений Боннского университета Германии Саймон Ципис.

С.Ципис подчеркнул, что есть много сфер, где Азербайджан и Израиль могут сотрудничать. Высокие технологии, по мнению Циписа, могут быть одной из важных сфер для этого.

"Израиль является одной из ведущих стран мира по разработке и внедрению высокотехнологичных решений и программного обеспечения, особенно в области кибербезопасности и критической инфраструктуры. Таким образом, Азербайджан заинтересован в своем развитии как современного государства, а Израиль - в продаже своей продукции", - сказал он.

Политолог отметил, что военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном также занимает значимое место в развитии двусторонних отношений.

Другой важной сферой сотрудничества, по словам политолога, является совместная борьба против радикального ислама: "Израиль имеет большой опыт борьбы с религиозным терроризмом. Этот огромный опыт может рассматриваться как благоприятная область партнерства с азербайджанскими властями".

Профессор также напомнил, что взаимоотношения между двумя странами имеют исторические корни: "После разрушения Хазарской империи, многие хазары приняли иудаизм, поэтому многие евреи в Израиле, как и по всему миру (в основном в Восточной Европе – ашкенази), на самом деле являются потомками хазар. И большинство азербайджанцев с этнической точки зрения, в основном потомки хазар". Это, по его мнению, обуславливает близость между сегодняшним Израилем и современным Азербайджаном в историческом и культурном планах.

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