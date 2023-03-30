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Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует процветанию региона

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует процветанию региона Открытие посольства Азербайджана в Израиле создает возможности для совместной работы между странами по противостоянию вызовам и разработке единой политики, которая приведет к региональному процветанию и безопасности.
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 11:38
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поспособствует процветанию региона

Открытие посольства Азербайджана в Израиле создает возможности для совместной работы между странами по противостоянию вызовам и разработке единой политики, которая приведет к региональному процветанию и безопасности.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Посольство посодействует более активному обмену идеями, установлению контактов между людьми, а также увеличению объема торговли, укреплению сотрудничества в сфере медицины, образования, сельского хозяйства, энергетики и многих других", - сказала Цукерман.

Она отметила, что Израиль и Азербайджан имеют ряд общих интересов - от противодействия общим угрозам до сотрудничества в сфере искусства и культуры, возобновляемых источников энергии, цифровых инноваций, перехода к цифровой экономике, реконструкции и строительства "умных" городов.

"У Израиля и Азербайджана много общего, в том числе с точки зрения процесса восстановления территорий. Обе страны обладают необходимым опытом и могут поделиться им друг с другом", - заключила Цукерман.

29 марта в Тель-Авиве состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, а также представители парламентов и общественности обеих стран.

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