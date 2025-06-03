Эксперт ООН: Африканские народы до сих пор ощущают последствия империализма

Эксперт ООН: Африканские народы до сих пор ощущают последствия империализма

Необходимо положить конец продолжающимся страданиям жертв империалистической и колониальной политики в Африке, они испытывают последствия колониального гнета по сей день.

Как сообщает Report, об этом член Постоянного форума африканских народов ООН из Колумбии Пастор Мартинес заявил в Баку на международной научной конференции "Имперское устройство: идеологии и реалии колониализма".

По его словам, с каждым днем в мире усиливаются риски, и никто не застрахован от расизма и социального неравенства.

"Люди африканского происхождения пережили колониализм, трансатлантическую работорговлю и империализм, а их последствия ощущаются и по сей день. Сегодня же мы сталкиваемся с новыми вызовами, среди которых — миграционный кризис, расизм, насилие на почве расовой ненависти, ксенофобия, климатические потрясения, несправедливость энергетического перехода, а также негативное и неэтичное использование искусственного интеллекта", — подчеркнул он.

По его мнению, конференция в Баку стала важной платформой для того, чтобы переосмыслить историческую реальность, услышать голоса ранее игнорируемых групп и признать их вклад в формирование глобального наследия, в том числе в таких регионах, как Северная и Южная Америка.