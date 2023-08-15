Американский эксперт: Обращением в Совбез ООН Армения пытается набрать больше политических очков

Попытка Армении обратиться в Совет Безопасности ООН является неконструктивным шагом, который демонстрирует, что страна заинтересована лишь в привлечении как можно больше международного внимания.

Попытка Армении обратиться в Совет Безопасности ООН является неконструктивным шагом, который демонстрирует, что страна заинтересована лишь в привлечении как можно больше международного внимания.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

По ее словам, данный шаг Армении подрывает переговорный процесс по достижению мирного договора с Азербайджаном.

"Попытка использовать международную организацию в качестве рычага против Азербайджана не приведет к какой-либо гибкости в этом или любых других вопросах", - добавила эксперт.

То, что Армения не рассматривает альтернативный маршрут Агдам-Ханкенди, по ее словам, говорит само за себя: "Они больше заинтересованы в наборе политических очков, чем в нахождении практических способов доставки "гуманитарной помощи", в которой они якобы нуждаются. Они просто пытаются навязать свою волю, а не придумать разумное взаимовыгодное решение.

Вообще абсурдно утверждать, что армянское население Карабаха нуждается в иностранной гуманитарной помощи, когда Баку предлагает им гражданство и такие же права, как и всем остальным в стране", - заключила Цукерман.