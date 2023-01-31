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Коэн: Нападение на посольство Азербайджана не могло произойти без ведома иранских властей

Коэн: Нападение на посольство Азербайджана не могло произойти без ведома иранских властей Непростительное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть рассмотрено в контексте несоблюдения Ираном международных дипломатических конвенций.
Внешняя политика
31 января 2023 г. 11:56
Коэн: Нападение на посольство Азербайджана не могло произойти без ведома иранских властей

Непростительное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране должно быть рассмотрено в контексте несоблюдения Ираном международных дипломатических конвенций.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Atlantic Council, директор по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

Он отметил, что нападение на посольство не могло произойти без ведома иранских властей, что объясняет почему полиция, которая должна была защищать посольство, ничего не сделала в момент атаки.

“Таким образом Иран уведомляет Баку о своих враждебных намерениях, и Баку может и должен сделать все, что в его силах, чтобы защитить свое население, суверенитет и национальные интересы”, - добавил Коэн.

По его словам, атака со стороны Ирана на посольство произошла, потому что Азербайджан - более успешная, светская страна, имеет больший авторитет и признание в мире.

Эксперт напомнил, что нападение на посольство Азербайджана далеко не первое в истории Ирана: “Мы можем начать с убийства в XIX веке известного русского поэта и посла в Иране Александра Грибоедова, когда его разорвали на куски. Следует также вспомнить нападение на американское посольство в 1979 году, которое вызвало худший кризис в отношениях США и Ирана”.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.

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Версия на азербайджанском языке Ariel Koen: “Azərbaycan səfirliyinə hücum İran hakimiyyətinin xəbəri olmadan baş verə bilməzdi”
Версия на английском языке Cohen: Attack on Azerbaijan’s embassy couldn’t have happened without prior knowledge of Iranian authorities

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