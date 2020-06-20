Эксперт: Новый закон о гражданстве поможет укреплению российско-азербайджанских отношений

В июле в России вступит в силу Федеральный закон об упрощении процедуры приема в гражданство РФ, согласно которому иностранным гражданам теперь не придется отказываться от своего иностранного гражданства. О плюсах и минусах нового закона российскому бюро Report рассказал профессор кафедры управления миграционными процессами и региональным развитием Государственного университета управления Владимир Волох.

- Расскажите о плюсах и минусах нового закона, который позволит желающим принят российское гражданство, не отказываться от своего.

- Необходимость внесения данных поправок в Федеральный закон о гражданстве диктует нам сама жизнь. К сожалению, ситуация в наше время такова, что люди порой не могут поехать в ту или иную страну для того, чтобы подать соответствующее ходатайство для отказа от гражданства. Например сейчас, в период пандемии, это как никогда актуально и сама жизнь предложила внести поправки.

Я, конечно, не сторонник двойного гражданства. Эта норма в свое время была предусмотрена правильно, однако законодательство ряда государств, в том числе и Российской Федерации, допускает наличие двойного гражданства при условии, что есть соответствующий договор между этими государствами.

Минусы наличия двойного, иногда и тройного гражданства заключаются в том, что появляется возможность ухода недобросовестных граждан от каких-то обязательствах, таких как служба в армии, долговые обязательства, выплата алиментов и так далее.

- То есть получается, что при наличии гражданства двух стран, человек будет обязан служить в армии и там и там?

- Да. Возьмем, к примеру, государства А и Б. Мужчина живет на территории государства А, где в службу в армии призывают с 18 лет, он идет служить. Далее он переезжает в государство Б. И если он все еще призывного возраста, то должен служить и в этой стране тоже. Принятие гражданства другого государства не освобождает человека от обязанностей, которые возложены на него страной, в гражданстве которой он еще состоит.

- Как отразится данный закон на двусторонних отношениях России и Азербайджана?

- Безусловно закон, который принят, поможет укреплению двусторонних отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. У нас есть Договор о дружбе, ряд межправительственных соглашений по конкретным сферам, в том числе, и по миграционным вопросам. Новые поправки, в свою очередь, помогут укреплению наших взаимоотношений, связанных с международным сотрудничеством.