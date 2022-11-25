Эксперт: Нормализация отношений между Баку и Ереваном крайне важна для стабильности в регионе

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией крайне важна для стабильности в регионе.

Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией крайне важна для стабильности в регионе.

Как сообщает Report, об этом генеральный директор "Европейского дома - Амброзетти" Лука Миралья заявил журналистам.

"Стабильность в регионе является ключевым моментом. Я знаю, что ситуация непростая, но важно, чтобы мирный процесс был успешно завершен. Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона", заявил Миралья.

По его словам, выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" было посвящено будущему развитию страны: "Глава государства имеет четкое видение будущего страны в регионе и в мировых процессах. Он серьезно настроен достичь всех поставленных целей".