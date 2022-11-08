Эксперт: Народ Пакистана отмечает День Победы Азербайджана

Народ Пакистана в равной степени отмечает вторую годовщину победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Народ Пакистана в равной степени отмечает вторую годовщину победы в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана.

Об этом Report заявил директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб.

"Во время Отечественной войны народ, правительство и парламент Пакистана поддерживали позицию Азербайджана. Мы всегда поддерживали наших азербайджанских братьев и будем продолжать это делать, чтобы укрепить наши связи”, - сказал Наваб.

Он отметил, что в предстоящие годы Азербайджан продолжит наслаждаться устойчивым процветанием, миром и сотрудничеством совместно с Пакистаном: "Я уверен, что узы сотрудничества и братства между двумя братскими народами сохранятся. Я еще раз сердечно поздравляю азербайджанский народ и желаю Азербайджанской Республике процветания и мирного будущего”.