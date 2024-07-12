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Эксперт: Началась новая волна дружбы между Азербайджаном и Пакистаном

Эксперт: Началась новая волна дружбы между Азербайджаном и Пакистаном В Пакистане считают президента Азербайджана Ильхама Алиева другом страны.
Внешняя политика
12 июля 2024 г. 10:29
Эксперт: Началась новая волна дружбы между Азербайджаном и Пакистаном

В Пакистане считают президента Азербайджана Ильхама Алиева другом страны.

Об этом командированному в Пакистан корреспонденту Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра во имя общества, обладающего общим будущим, Халид Теймур Акрам.

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил Ильхама Алиева не в качестве президента, а как брата. В результате этого братства накануне было подписано множество документов. Я считаю, что началась новая волна дружбы между нашими странами", - отметил он.

Эксперт сказал, что проведение в Баку COP29 также является важным событием для Пакистана.

"Пакистан часто сталкивается с последствиями изменения климата. Считаем, что COP29 может сыграть ведущую роль в формировании нового взгляда на Пакистан на фоне климатических изменений", - сказал Акрам.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: İki ölkə arasında dostluğun yeni dalğası başlayıb

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