Эксперт: Началась новая волна дружбы между Азербайджаном и Пакистаном

В Пакистане считают президента Азербайджана Ильхама Алиева другом страны.

В Пакистане считают президента Азербайджана Ильхама Алиева другом страны.

Об этом командированному в Пакистан корреспонденту Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра во имя общества, обладающего общим будущим, Халид Теймур Акрам.

"Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил Ильхама Алиева не в качестве президента, а как брата. В результате этого братства накануне было подписано множество документов. Я считаю, что началась новая волна дружбы между нашими странами", - отметил он.

Эксперт сказал, что проведение в Баку COP29 также является важным событием для Пакистана.

"Пакистан часто сталкивается с последствиями изменения климата. Считаем, что COP29 может сыграть ведущую роль в формировании нового взгляда на Пакистан на фоне климатических изменений", - сказал Акрам.