Эксперт: На нового сопредседателя в МГ ОБСЕ возложена задача по обеспечению безопасности в регионе

"У нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России - Игоря Ховаева появится перспектива взглянуть по-новому на формат взаимоотношений со странами Южного Кавказа, с учетом новых реалий в регионе".

"У нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России - Игоря Ховаева появится перспектива взглянуть по-новому на формат взаимоотношений со странами Южного Кавказа, с учетом новых реалий в регионе".

Об этом Report заявил российский политолог Антон Бредихин, комментируя назначение Россией Игоря Ховаева в качестве нового председателя в МГ ОБСЕ.

Он выразил уверенность в возрастании роли организации в регионе: "Сейчас происходит трансформация всех международных площадок и организаций, деятельность которых в той или иной степени связана с Южным Кавказом. Москва выступает ведущей стороной в формировании мирного диалога между Азербайджаном и Арменией".

По мнению эксперта, смена российского представителя в Минской группе не является внеплановой, а связана со стремлением России вести активную внешнюю политику: "Я думаю, на него будут возложены определенные функции по улучшению ситуации, обеспечению безопасности в регионе и поиску новых точек соприкосновения между всеми участниками данного процесса. Считаю, что роль площадки [МГ ОБСЕ] будет расти и результаты деятельности группы уже очень скоро увидят в Баку и Ереване", - отметил Бредихин.

Напомним, что 29 июля Россия сменила своего сопредседателя в МГ ОБСЕ. На этой позиции Игоря Попова заменил дипломат Игорь Ховаев, который был послом РФ на Филиппинах.

Игорь Попов являлся сопредседателем Минской группы с 2010 года.

Чичек Мамедова