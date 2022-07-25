Эксперт: Молодежь стран ДН может сыграть важную роль в продвижении принципов организации

Молодежь cтран Движения неприсоединения (ДН) может сыграть важную роль в продвижении принципов организации, используя технологии и представляя новаторские идеи, видения, рекомендации, а также точки зрения на текущие проблемы, с которыми они сталкиваются в

Молодежь cтран Движения неприсоединения (ДН) может сыграть важную роль в продвижении принципов организации, используя технологии и представляя новаторские идеи, видения, рекомендации, а также точки зрения на текущие проблемы, с которыми они сталкиваются в обеспечении устойчивого прогресса, и как эти трудности могут быть преодолены путем согласованных и адекватных ответных действий государств-членов ДН.

Об этом Report заявил директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб, комментируя проходящий в Баку Молодежный саммит Движения неприсоединения.

Он отметил, что данное событие действительно отличная инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Бакинский саммит Движения неприсоединения — это уникальная возможность, в которой принимают участие молодые делегаты со всего мира, принадлежащие к разным странам Движения неприсоединения, представители различных культур и знаний. Сегодняшняя молодежь — прогрессивная, она нестандартно подходит к различным глобальным проблемам. Таким образом, лучшие умы из разных уголков стран-членов Движения неприсоединения будут делиться идеями, находить решения для решения проблем реального мира, а также помогать в отстаивании интересов человечества, глобальной культуры мира и устойчивого развития",- отметил Кайсер Наваб.

Cегодня в Баку начал работу Молодежный саммит ДН. Участники мероприятия из более чем 60 стран организации проведут обсуждения на тему "Миссия, видение, ценности и стратегические приоритеты Молодежной сети Движения неприсоединения", а также примут участие в сессиях по симуляции модели Движения неприсоединения, посетят город Шуша. Саммит завершит работу 29 июля.