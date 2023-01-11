Эксперт: Мир ответственен за соблюдение прав общины Западного Азербайджана

Международное сообщество ответственно за решение вопроса об ущемлении прав общины Западного Азербайджана.
Об этом Report сказал аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.
“Первым шагом должно стать обращение к правительству Армении с призывом немедленно прекратить репрессии в отношении общины и привлечь к ответственности лиц, нарушающих права человека. Помимо этого, мир должен оказать гуманитарную помощь людям, пострадавшим от конфликта, и, объединив усилия с правительством Азербайджана, работать над поддержкой защиты и поощрения прав общины Западного Азербайджана”, - добавил он.
Эксперт подчеркнул, что в целом Азербайджан играет активную роль на международной арене, и инициативы, которые страна предпринимает в качестве председателя Движения неприсоединения, являются доказательством этого.