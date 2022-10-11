Эксперт: Международное сообщество должно осудить зверские атаки ВС Армении на Гянджу

Эксперт призвал Конгресс США разработать и утвердить резолюцию в память жертв ракетных обстрелов Гянджи

Международное сообщество должно единым голосом осудить зверские атаки ВС Армении на мирных жителей Азербайджана в ходе второй Карабахской войны.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, в связи со второй годовщиной ракетных обстрелов Гянджи.

"Ракетные удары по Гяндже, по мирным гражданам и инфраструктуре Азербайджана являются печальной главой в мировой истории. Власти Армении должны быть наказаны и осуждены международным судом за содеянное. Европейский союз должен оказать давление, чтобы Армения ответила за военные преступления и выплатила репарации",- сказал он.

По словам Тейса, обстрел города Гянджа в октябре 2020 года можно сравнить только с бомбардировками Варшавы в сентябре 1939 года. "И весь мир хранит молчание в отношении осуждения массовых зверств, совершенных армянским режимом в наше время",- отметил он.

Эксперт призвал Конгресс США разработать и утвердить резолюцию в память жертв ракетных обстрелов Гянджи.

За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.