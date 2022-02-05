О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона

Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона Лидеры европейских стран принимают победу Азербайджана и существующие реалии в регионе и встреча в видеоформате глав Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС является тому подтверждением.
Внешняя политика
5 февраля 2022 г. 17:20
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона

Лидеры европейских стран принимают победу Азербайджана и существующие реалии в регионе и встреча в видеоформате глав Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС является тому подтверждением.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"То, что на вчерашней встрече лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС нет упоминаний о Минской группе ОБСЕ - это отражение существующих реалий и понимание лидерами европейских стран данного факта. Это дипломатическая победа Азербайджана" - заявил Коротченко.

По его словам, Минская группа ОБСЕ как субъект урегулирования проблем уже не существует и потеряла всякий смысл, так как Азербайджан восстановил свою территориальную целость по итогам Второй карабахской войны.

На встрече лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС также обсуждался вопрос миссии ЮНЕСКО и было выражено согласие на ее отправку в Азербайджан и Армению. По мнению российского эксперта, ЮНЕСКО предстоит серьезно заняться вопросом разрушенных армянской стороной памятников культуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана:

"Армяне оставили после себя на освобожденных территориях разрушенные церкви и мечети , с гуманитарной точки зрения эти проблемы надо решать".

Коротченко считает, что ЮНЕСКО также должна активно заниматься такими вопросами как предоставление карт минных полей: "Проблема разминирования и передача карт минных полей является важным элементом в укреплении безопасности в регионе".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Expert: European leaders accept Azerbaijan's victory and realities of region

Экслюзивные новости

Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
Замминистра: В будущем ожидаются новые спутниковые проекты
3 февраля 2022 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi