Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона

Лидеры европейских стран принимают победу Азербайджана и существующие реалии в регионе и встреча в видеоформате глав Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС является тому подтверждением.

Лидеры европейских стран принимают победу Азербайджана и существующие реалии в регионе и встреча в видеоформате глав Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС является тому подтверждением.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"То, что на вчерашней встрече лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС нет упоминаний о Минской группе ОБСЕ - это отражение существующих реалий и понимание лидерами европейских стран данного факта. Это дипломатическая победа Азербайджана" - заявил Коротченко.

По его словам, Минская группа ОБСЕ как субъект урегулирования проблем уже не существует и потеряла всякий смысл, так как Азербайджан восстановил свою территориальную целость по итогам Второй карабахской войны.

На встрече лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС также обсуждался вопрос миссии ЮНЕСКО и было выражено согласие на ее отправку в Азербайджан и Армению. По мнению российского эксперта, ЮНЕСКО предстоит серьезно заняться вопросом разрушенных армянской стороной памятников культуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана:

"Армяне оставили после себя на освобожденных территориях разрушенные церкви и мечети , с гуманитарной точки зрения эти проблемы надо решать".

Коротченко считает, что ЮНЕСКО также должна активно заниматься такими вопросами как предоставление карт минных полей: "Проблема разминирования и передача карт минных полей является важным элементом в укреплении безопасности в регионе".