Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Совместная разработка и освоение углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море усиливают динамику двустороннего азербайджано-туркменского сотрудничества.

Совместное освоение углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море усилит динамику двустороннего азербайджано-туркменского сотрудничества.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт по вопросам политики в Центральной Азии и Европе Малик М. Шафиг.

По словам эксперта, отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на общей истории, культуре, религиозной общности и экономических интересах.

"Азербайджан и Туркменистан, обладающие богатыми ресурсами нефти и газа, после распада Советского Союза столкнулись с одинаковыми вызовами в области экономического роста, оздоровления окружающей среды, геополитических проблем и необходимостью обеспечения безопасности. Новые независимые государства приняли решение установить дипломатические отношения 9 июня 1992 года. Открытие посольств стало историческим событием, сыграв ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между странами. Атмосфера доверия и братства открыла новые возможности для создания совместных предприятий и расширения сфер сотрудничества", - сказал он.

М. Шафиг подчеркнул, что успешно развивающееся сотрудничество Азербайджана и Туркменистана в нефтегазовой и транспортно-логистической отраслях имеют стратегически важный характер.

"В январе 2021 года между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному проекту под названием "Достлуг" по добыче нефти и природного газа в Каспийском море. Этот меморандум о взаимопонимании является не только результатом коллективной мудрости руководителей двух стран, но и отражает взаимное стремление к расширению сотрудничества во многих сферах, не только энергетики", - отметил эксперт.