О нас

Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана Совместная разработка и освоение углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море усиливают динамику двустороннего азербайджано-туркменского сотрудничества.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 12:03
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана

Совместное освоение углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море усилит динамику двустороннего азербайджано-туркменского сотрудничества.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт по вопросам политики в Центральной Азии и Европе Малик М. Шафиг.

По словам эксперта, отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на общей истории, культуре, религиозной общности и экономических интересах.

"Азербайджан и Туркменистан, обладающие богатыми ресурсами нефти и газа, после распада Советского Союза столкнулись с одинаковыми вызовами в области экономического роста, оздоровления окружающей среды, геополитических проблем и необходимостью обеспечения безопасности. Новые независимые государства приняли решение установить дипломатические отношения 9 июня 1992 года. Открытие посольств стало историческим событием, сыграв ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между странами. Атмосфера доверия и братства открыла новые возможности для создания совместных предприятий и расширения сфер сотрудничества", - сказал он.

М. Шафиг подчеркнул, что успешно развивающееся сотрудничество Азербайджана и Туркменистана в нефтегазовой и транспортно-логистической отраслях имеют стратегически важный характер.

"В январе 2021 года между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании по совместному проекту под названием "Достлуг" по добыче нефти и природного газа в Каспийском море. Этот меморандум о взаимопонимании является не только результатом коллективной мудрости руководителей двух стран, но и отражает взаимное стремление к расширению сотрудничества во многих сферах, не только энергетики", - отметил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Expert: Caspian Sea - symbol of friendship, opportunity to expand Azerbaijani-Turkmen co-op
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Xəzər dənizi Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq rəmzi və əməkdaşlığı genişləndirmək imkanıdır”

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
6 ноября 2023 г. 12:26
Делегация Пекина находится с визитом в Баку
ФотоДелегация Пекина находится с визитом в Баку
6 ноября 2023 г. 12:09
МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377
МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377
5 ноября 2023 г. 23:40
Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Румынию
ФотоГлава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Румынию
5 ноября 2023 г. 19:25
Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана
Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана
5 ноября 2023 г. 11:41
В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Германии в расширенном составе
В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Германии в расширенном составе
5 ноября 2023 г. 00:57
Увеличено число членов коллегии МИД Азербайджана
Увеличено число членов коллегии МИД Азербайджана
4 ноября 2023 г. 23:07
Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением
Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением
4 ноября 2023 г. 22:36
Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества
Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества
4 ноября 2023 г. 22:12
Глава МИД: Встреча с азербайджанскими переселенцами позволила бы Бербок быть более информированной
Глава МИД: Встреча с азербайджанскими переселенцами позволила бы Бербок быть более информированной
4 ноября 2023 г. 21:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi