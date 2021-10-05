Эксперт: Иран указывает пальцем на другие страны для оправдания собственного уровня агрессии

Иран продвигает свою заезженную пропаганду, которая возникла из-за поддерживаемого Ираном режима Асада, утверждающего, что Азербайджан привлекает сирийские джихадистские группировки.

Иран продолжает продвигать свою заезженную пропаганду.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

“До сегодняшнего дня не было найдено ни одного доказательства, свидетельствующего о каких-либо признаках таких людей [террористов в Карабахе]; действительно, довольно странно утверждать, что они были необходимы, учитывая военные возможности Азербайджана или тот факт, что арабоязычные наемники не подходят из-за проблем с языком, подготовкой и других очевидных факторов”, - сказала она.

Цукерман также добавила, что Иран фактически дискредитирует эту мантру, повторяя ее просто потому, что пропаганда Тегерана "не пользуется доверием нигде в мире, кроме как у исключительно наивных или коррумпированных людей".

“Режим, известный убийством тысяч своих собственных граждан, а также организацией террористических актов и покушений на убийства по всему миру, вероятно, не должен указывать пальцем на другие страны и делает это только для того, чтобы оправдать свой собственный уровень агрессии”, - заключила она.