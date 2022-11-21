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Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны

Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны В связи с ослаблением режима в Тегеране, Иран атакует своих соседей: курдов Ирака, Азербайджан, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем, чтобы убедить их, что протесты в стране - результат влияния внешних акторов.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 17:19
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны

В связи с ослаблением режима в Тегеране, Иран атакует своих соседей: курдов Ирака, Азербайджан, чтобы отвлечь внимание людей от внутренних проблем, чтобы убедить их, что протесты в стране - результат влияния внешних акторов.

Об этом корреспонденту Report, командированному в Зангилан и Джебраил, заявила профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер.

"На самом деле то, что происходит в стране не имеет ничего общего с внешними акторами. Протесты, происходящие в Иране даже не возглавляются какими-то лидерами или организацией. Очевидно, что это идет от простых граждан страны", - сказала она.

По ее словам, ход событий демонстрирует, что людям надоело жить под постоянным контролем и давлением государства и хочется больше свободы. "На самом деле, это 40 лет оппозиции, которая теперь выступает против официального Тегерана", - сказала Б. Шаффер.

Продолжая свою мысль, эксперт отметила, что нарушение прав и свобод в Иране и жестокое подавление протестов и внешняя политика иранского режима, поддерживающего Россию в войне против Украины, приводят к росту осознанности ввода новых санкций в отношении Ирана со стороны ЕС и США.

"Санкции будут касаться экспорта иранского вооружения в Россию для введения войны с Украиной, а также в отношении правительства из-за нарушений прав человека в стране", - считает профессор.

Бренда Шаффер провела параллель между тем, что происходит в Иране с падением СССР. "В конце 80-х - начале 90-х Советский Союз, стремясь удержать власть и сохранить разваливающуюся страну, совершила такие жестокие деяния, как Черный январь в Баку. Мне представляется, что примерно такой же итог ждет Иран", - сказала она.

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Версия на английском языке Expert: Iran attacking its neighbors due to weakening of regime inside country

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