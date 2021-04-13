Тарас Кузьо: Ильхам Алиев - очень знающий человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы, был очень открытым и интересным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы, был очень открытым и интересным.

Об этом комментируя Report выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период", заявил участник встречи, профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо.

"Он был очень честным и критичным в отношении ряда насущных вопросов. Что еще было очень важно и интересно, это то, что он очень знающий человек. Этого не скажешь про всех глав государств. Ему было задано очень много вопросов по самым разным темам и он ответил на все.

У него есть четкая концепция того, что он должен делать, куда Азербайджан хочет направить мирный процесс. А что мы увидели с армянской стороны? Никакой ответственности, а сейчас лишь постконфликтную травму и депрессию. Им необходимо время, чтобы свыкнуться с реальностью, потому что невозможно вернуться в довоенный период", - сказал он.