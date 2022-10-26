Эксперт: Грузия поддерживает Азербайджан по вопросам энергопоставок

В связи с тем, что Россия потеряла свое влияние на нефтегазовом рынке Европы, Азербайджан может стать одной из стран, которая частично займет российскую нишу в энергопоставках. Грузия, в свою очередь, поддержит Азербайджан для того, чтобы реализуемые Баку

В сложившейся геополитической ситуации и из-за энергокризиса в Европе, Азербайджан может стать одной из стран, которая займет определенную нишу в энергопоставках в ЕС, прежде всего газа.

Об этом Report заявил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе.

Грузия, в свою очередь, поддержит Азербайджан в максимальной реализации действующих и планируемых проектов.

"Тбилиси очень заинтересован в этом, поскольку страна всегда позиционировалась, как транзитная территория. Дополнительно для Грузии идеологически принципиально помочь Европе выйти из энергокризиса", - сказал политолог.

По его словам, сфера энергобезопасности является основным направлением сотрудничества, которое нужно дальше продвигать, добавив, что, исходя из заявления президента Ильхама Алиева, в Азербайджане также приняты меры для этого.

Помимо этого А.Сихарулидзе подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией уже находится на высоком уровне, но сейчас партнерские отношения можно вынести на новый для Грузии уровень.

"Грузия хочет помочь Европе в вопросе энергобезопасности, чтобы облегчить свой путь в ЕС. Азербайджан с его поставками нефти и газа в ЕС может поспособствовать этому", - подытожил А.Сихарулидзе.