Эксперт: Глобальный Бакинский форум - важная платформа для решения актуальных вопросов

Глобальный Бакинский форум - важная платформа с участием высокопоставленных гостей, затрагивающая наиболее актуальные вопросы.

Глобальный Бакинский форум - важная платформа с участием высокопоставленных гостей, затрагивающая наиболее актуальные вопросы.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"В ходе форума поднимаются очень важные вопросы, о том как будет развиваться мир в эпоху после COVID-19. Мы все понимаем, что глобальная вакцинация приводит к выработке общего иммунитета, видим, что вакцинированные люди реже болеют. Действительно, коронавирус скоро уйдет в прошлое, как и любая пандемия. Но процесс возвращения к нормальной жизни будет долгим. Необходимо создать мосты​ ​между государствами, между народами, между корпорациями. В этом и заключается важность форума, так как он выносит эти вопросы на обсуждение", - сказал Михаил Финкель.​

По его словам, одной из самых важных тем, которые должны подниматься на форуме, является тема бизнеса в Азербайджане, улучшение инвестиционного климата, поиск совместных предприятий и проектов,​​ строительство новых линий производства: "Это говорит о дальновидности руководства Азербайджана, президента Ильхама Алиева, который создает наиболее комфортабельный климат для всех тех, кто хочет работать с Азербайджаном".

"Форум будет привлекать еще больше партнеров и новых бизнесменов", - добавил эксперт.