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Эксперт: Французский парламент превратился в рупор армянской диаспоры

Эксперт: Французский парламент превратился в рупор армянской диаспоры Французский парламент превратился в типографию, которая печатает тезисы армянской диаспоры.
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 13:11
Эксперт: Французский парламент превратился в рупор армянской диаспоры

Французский парламент превратился в типографию, которая печатает тезисы армянской диаспоры.

Об этом Report заявил политический обозреватель Мурад Сададдинов, комментируя антиазербайджанскую резолюцию, принятую 30 ноября Национальной ассамблеей Франции.

"К сожалению, законодательные органы Франции ведут очень однобокую и предвзятую политику по отношении к Азербайджану", - сказал он, добавив, что данная резолюция еще раз показала насколько Франция находится под влиянием армянских интересов.

По его словам, подобная резолюция будет иметь очень негативные последствия для отношений между Францией и Азербайджаном: в первую очередь, она окажет влияние на реализацию интересов Франции в Азербайджане, являющейся самой сильной страной в регионе Южного Кавказа. А эти интересы немалые - много французских фирм представлены в Азербайджане.

Политолог подчеркнул также, что все это ведет к ограничению участия Франции в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Между тем, МИД Франции не признает подобного рода документы как руководство к действию, потому что понимает их абсурдность и возможности встречного демарша со стороны Азербайджана, считает он.

"Принимая антиазербайджанскую резолюцию, французский парламент закрыл глаза на все то, что произошло 30 лет назад и все последующие годы оккупации азербайджанских территорий. В резолюции, нас обвиняют в том, что мы якобы нарушили суверенитет и границы Армении. Где были французские парламентарии 30 лет назад, когда Армения нарушала суверенитет и границы Азербайджана, оккупанты хозяйничали на азербайджанской земле? Требовали ли они восстановления территориальной целостности Азербайджана?" - добавил он.

По словам Сададдинова, если Франция считает, что она является ведущей страной Евросоюза и может оказывать давление на Азербайджан, она глубоко ошибается.

"Сегодня 9 стран Евросоюза имеют стратегические взаимоотношения с Азербайджаном, закрепленные соответствующими договорами. Мы обеспечиваем практически все страны на юге Европейского союза энергоносителями. С учетом сегодняшних реалий это очень важный фактор. Данная резолюция не имеет никакой юридической силы ни для нас, ни для международной общественности ", - заключил М.Сададдинов.

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Версия на английском языке Expert: 'French parliament has become a mouthpiece for the Armenian diaspora'

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