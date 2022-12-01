О нас

Эксперт: Французский истеблишмент в заложниках у армянской диаспоры

Эксперт: Французский истеблишмент в заложниках у армянской диаспоры Французский истэблишмент находится в "заложниках" у армянской диаспоры.
Внешняя политика
1 декабря 2022 г. 13:30
Эксперт: Французский истеблишмент в заложниках у армянской диаспоры

Французский истеблишмент находится в "заложниках" у армянской диаспоры.

Об этом Report заявил проживающий во Франции юрист Заур Садыгбейли.

"Армянская диаспора имеет тесные связи с депутатами парламента Франции, у которых есть своя выгода, в том чтобы поддерживать Армению",- считает он.

Юрист отметил, что проармянская политика Франции также мотивирована историческими предпосылками: "За прошлый век армяне просто взяли в заложники весь французский истеблишмент из-за ошибок, которые Франция сама совершила".

Он также напомнил о заявлении Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года. По словам Садыгбейли, подобный ответ на языке дипломатии называют "полная взаимность", то есть Азербайджан продемонстрировал такое же отношение к Франции, как эта страна к нашей. Он отметил, что данный подход в дипломатии раньше позволяли себе только крупные государства.

"Подобное отношение Франции вредит двусторонним отношениям между странами. Из-за этого Франция не может быть нейтральным посредником между Азербайджаном и Арменией",- добавил юрист.

Накануне Национальная Ассамблея (нижняя палата парламента) Франции единогласно приняла предвзятую резолюцию с требованием прекратить "агрессию" Азербайджана в отношении Армении. За проект проголосовали 256 депутатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Fransa rəhbərliyi erməni diasporunun girovuna çevrilib”
Версия на английском языке Expert: French establishment held hostage by Armenian diaspora

Экслюзивные новости

Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi