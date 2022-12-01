Эксперт: Французский истеблишмент в заложниках у армянской диаспоры

Французский истэблишмент находится в "заложниках" у армянской диаспоры.

Французский истеблишмент находится в "заложниках" у армянской диаспоры.

Об этом Report заявил проживающий во Франции юрист Заур Садыгбейли.

"Армянская диаспора имеет тесные связи с депутатами парламента Франции, у которых есть своя выгода, в том чтобы поддерживать Армению",- считает он.

Юрист отметил, что проармянская политика Франции также мотивирована историческими предпосылками: "За прошлый век армяне просто взяли в заложники весь французский истеблишмент из-за ошибок, которые Франция сама совершила".

Он также напомнил о заявлении Милли Меджлиса в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года. По словам Садыгбейли, подобный ответ на языке дипломатии называют "полная взаимность", то есть Азербайджан продемонстрировал такое же отношение к Франции, как эта страна к нашей. Он отметил, что данный подход в дипломатии раньше позволяли себе только крупные государства.

"Подобное отношение Франции вредит двусторонним отношениям между странами. Из-за этого Франция не может быть нейтральным посредником между Азербайджаном и Арменией",- добавил юрист.

Накануне Национальная Ассамблея (нижняя палата парламента) Франции единогласно приняла предвзятую резолюцию с требованием прекратить "агрессию" Азербайджана в отношении Армении. За проект проголосовали 256 депутатов.