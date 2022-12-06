Эксперт: Франция пытается затмить результаты, достигнутые при посредничестве ЕС

"Франция тридцать лет служила интересам армянского лобби. Позиция Парижа ясна. Поэтому мы и хотели, чтобы Франция была заменена Европейским союзом в длившемся почти 30 лет переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Теперь же, Франция пытается з

"Франция тридцать лет служила интересам армянского лобби. Позиция Парижа ясна. Поэтому мы и хотели, чтобы Франция была заменена Европейским союзом в длившемся почти 30 лет переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. Теперь же, Франция пытается затмить результаты, достигнутые при посредничестве ЕС".

Как сообщает Report, об этом член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Эсмира Джафарова заявила на тренинге "Внешнеполитическая повестка Азербайджана", организованном совместно ЦАМО и Агентством развития медиа.

Она отметила, что позиция Ирана и Турции ясна: "Нормализация турецко-армянских отношений продолжается. Этот процесс должен продолжаться параллельно с нормализацией армяно-азербайджанских отношений, так как они взаимосвязаны".

"После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные группировки переходя из Армении по Лачынскому коридору совершали провокации на территории Азербайджана, в связи с чем были задержаны. Тем не менее, демонстрируя гуманизм, Азербайджан уже передал часть из них Армении", - подчеркнула Э.Джафарова.

По ее словам, одна из самых больших проблем на данный момент заключается в неточности предоставленных Арменией карт минных полей в связи с чем усложняется процесс разминирования освобожденных территорий: "Точность этих карт составляет 25%. Также, к сожалению, нет серьезного прогресса в вопросе разблокировки коммуникаций. В то время как в трехсторонних соглашениях этот вопрос отражен".

Она отметила, что особую активность в отношении мирного договора проявляет Европейский союз (ЕС), а Россия рассматривает деятельность ЕС как конкуренцию: "Не случайно, что после встреч в Брюсселе проходят обсуждения в Москве и Сочи".