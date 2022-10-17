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Эксперт: Париж не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном

Эксперт: Париж не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном Францию давно нельзя считать нейтральной стороной в процессе налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 10:51
Эксперт: Париж не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном

Францию давно нельзя считать нейтральной стороной в процессе налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом Report заявил политолог Заур Мамедов.

"На протяжении 30 лет, буквально каждый год, мы видели, как Франция, наоборот, обостряет ситуацию. И сегодня в деятельности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона, мы опять видим повторение тех действий, которые в 90-е годы и в 2000-х повторяли Жак Ширак и Роберт Кочарян",- сказал он.

При этом политолог отметил, что по итогам Пражской встречи в октябре, в которой принял участие и президент Франции, было принято заявление, согласно которому Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга. "Тем самым и Армения, и Франция подтвердили то, что признают территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах", добавил он.

"После встречи мы видим, что ситуация обостряется заявлениями из Франции, а именно высказываниями Макрона, представителей его партии, которые ежедневно обсуждают армянскую тематику, забывая о социально-экономических проблемах самого Парижа",- сказал Мамедов, отметив что Франция, под воздействием армянской диаспоры забывают о вопросах европейской безопасности, войне в Украине и других насущных проблемах. Он предположил, что за этим явно стоит финансирование армянской диаспоры.

"Армянская диаспора понимает, что посредством Франции можно продолжать подрывать процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном",- считает он.

Политолог добавил, что Азербайджан давно оставил в прошлом Минскую группу ОБСЕ, и на нынешнем постконфликтном этапе Франция не может считаться доверенным посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке Expert: Paris can no longer mediate between Baku and Yerevan

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