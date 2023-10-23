Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Формат "3+3", который предполагает сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией может быть полезным для нормализации отношений между Азербайджаном и Армений.

Формат 3+3, который предполагает сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией, может быть полезен для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил турецкий политолог Энгин Озер.

По его мнению, данная инициатива может способствовать решению многих проблем региона Южного Кавказа непосредственно самими соседями.

"Другие акторы и третьи страны не должны вмешиваться в дела региона", - добавил Озер.

Политолог отметил, что данная платформа также очень важна для обсуждения вопросов разблокирования транспортных коммуникаций и экономического развития всего региона.

Напомним, что сегодня в Тегеране пройдет встреча глав МИД в формате 3+3. Грузия отказалась принимать в ней участие.