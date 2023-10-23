О нас

Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Формат "3+3", который предполагает сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией может быть полезным для нормализации отношений между Азербайджаном и Армений.
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Формат 3+3, который предполагает сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией, может быть полезен для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил турецкий политолог Энгин Озер.

По его мнению, данная инициатива может способствовать решению многих проблем региона Южного Кавказа непосредственно самими соседями.

"Другие акторы и третьи страны не должны вмешиваться в дела региона", - добавил Озер.

Политолог отметил, что данная платформа также очень важна для обсуждения вопросов разблокирования транспортных коммуникаций и экономического развития всего региона.

Напомним, что сегодня в Тегеране пройдет встреча глав МИД в формате 3+3. Грузия отказалась принимать в ней участие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “3+3” formatı Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün faydalı ola bilər”
Версия на английском языке Expert: 3+3 format useful for normalizing Azerbaijan-Armenia relations

Экслюзивные новости

Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi