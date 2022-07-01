Эксперт: Если Анкара не увидит подвижек со стороны Финляндии и Швеции, имеет право расторгнуть соглашение

"Если официальная Анкара не увидит позитивных подвижек в выполнении поставленных ею условий со стороны Финляндии и Швеции, имеет право расторгнуть достигнутое соглашение".

"Если официальная Анкара не увидит позитивных подвижек в выполнении поставленных ею условий со стороны Финляндии и Швеции, имеет право расторгнуть достигнутое соглашение".

Об этом турецкому бюро Report сказал эксперт в области безопасности Джошкун Башбуг.

По его словам, Турция не дала окончательного согласия на вступление Финляндии и Швеции в НАТО: "Она только обсудила вопросы, препятствующие этому процессу. Позиция Турции заключается в том, что, если Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО, они должны однозначно приостановить поддержку террористов. Страна, поддерживающая терроризм, не может иметь ничего общего с НАТО. Многие могут сказать, что являющиеся членами Альянса такие страны, как Германия, Франция также поддерживают некоторые террористические организации. Думаю, что эти проблемы можно решить путем взаимного диалога".

"Турция хочет донести до официальных лиц указанных стран, что они поддерживают террористические организации, покушающиеся на нас. Турция не может работать под одной эгидой с ними. Увидев, что Турция не намерена отступать, многие страны-члены во главе с США начали действовать, чтобы прийти к общему согласию. США, как государство-гарант, заявили, что Швеция и Финляндия примут условия Турции", - заявил турецкий эксперт.

Дж.Башбуг также рассказал о состоящем из 10 статей документе, отражающем требования Турции: "Чтобы доказать сказанное и на деле государствам-кандидатам в члены НАТО был предоставлен шанс. Сейчас Турция ожидает от Швеции и Финляндии, что они выполнят статьи документа, под которым подписались. Время покажет, насколько их намерения были добрыми".

Эксперт отметил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО продлится полтора-два года: "Турция еще не подписала окончательный протокол. Если в течение двух лет Турция не увидит положительных подвижек в исполнении требований из 10 статей, имеет полное право разорвать соглашение и воспользоваться правом вето".