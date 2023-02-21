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Эксперт: ЕС должен добиваться от Армении выполнения трехсторонних договоренностей

Эксперт: ЕС должен добиваться от Армении выполнения трехсторонних договоренностей Европейский союз должен прекратить оказывать Армении неправомерные услуги и добиваться от их правительства выполнения обязательств трехсторонних договоренностей, подписанных с Азербайджаном и Россией
Внешняя политика
21 февраля 2023 г. 16:42
Эксперт: ЕС должен добиваться от Армении выполнения трехсторонних договоренностей

Европейский союз должен добиваться от правительства Армении выполнения обязательств в рамках трехсторонних договоренностей, подписанных с Азербайджаном и Россией.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам, комментируя начало работы гражданской миссии ЕС в Армении.

“Баку всегда выступал за мирное разрешение всех споров и всегда был готов к решению, возникших вопросов”, - сказал эксперт, добавив, что Азербайджан превращается в крупный хаб между Азией и Европой и является важным стратегическим партнером для ЕС.

Халид Таймур Акрам также отметил, что в ходе прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев дал множество важных рекомендаций для долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.

"Президент Ильхам Алиев всегда выступал за мир с Арменией и призвал Ереван прояснить свою позицию по мирному процессу", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Aİ Ermənistanı üçtərəfli bəyanatların yerinə yetirilməsinə məcbur etməlidir”
Версия на английском языке Expert: EU should push Armenia to fulfill tripartite agreements

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