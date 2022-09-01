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Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений

Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 16:30
Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений

Европейский союз должен быть готов к наращиванию поддержки долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией и безопасности в регионе.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам, комментируя встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

Он отметил, что Азербайджан всегда был сторонником и инициатором нормализации отношений с Арменией с момента освобождения своих территорий, несмотря на агрессивную политику Армении на протяжении десятилетий.

"Президент Азербайджана был тем, кто предложил подписать мирное соглашение для обеспечения международного верховенства права на постконфликтном этапе. Азербайджанская сторона продолжает поддерживать мир и процесс восстановления на освобожденных территориях. Позитивная роль Азербайджана также отмечается международным сообществом", - сказал он, добавив, что Армения, в свою очередь, всегда нарушала договоренности.

"Армения демонстрирует деструктивный подход, пытаясь подорвать процесс нормализации отношений с Азербайджаном и уже три десятилетия ведет враждебную политику по отношению к этой стране", - заявил он.

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Версия на английском языке Expert: Despite Armenia's aggression, Azerbaijan has always supported normalization of relations
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan rəsmi İrəvanla münasibətlərin normallaşmasının hər zaman tərəfdarı olub”

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