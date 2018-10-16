Эксперт: Ереван пытается противостоять сближению Москвы и Баку

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Россия видит в Азербайджане надежного партнера и союзника, в том числе в вопросе борьбы с терроризмом.

Как передает Report, об этом заявил российский политолог Евгений Михайлов на круглом столе в Баку, посвященному борьбе с терроризмом в регионе и взаимодействию России и Азербайджана в этом направлении.

"Россия сегодня активно борется с трансграничной преступностью и коррупцией, в том числе и в регионе Кавказа. Хочу отметить, что Россия и Азербайджана резко усилили взаимодействие в области политики и экономики, а также в области безопасности в регионе", - заявил Е.Михайлов.

По его мнению, сегодня внешние силы пытаются раскачать ситуацию в Северном Кавказе, указывая, в частности, на территориальную проблему Чечни и Ингушетии.

"Некоторые игроки не хотят, чтобы Россия договорилась и сблизилась с Турцией и Азербайджаном, поэтому они раскачивают ситуацию на Северном Кавказе, чтобы нестабильность распространилась на весь регион. Но сегодня российские правоохранительные органы усилили свои позиции на Северном Кавказе, они держат ситуацию под контролем", - подчеркнул политолог.

Он также указал на Армению, как страну, которая не заинтересована и пытается противостоять сближению Москвы и Баку.

"Армению и ее интересы всегда предавали ее политические деятели, от чего в результате страдал армянский народ. Азербайджан же сегодня демонстрирует свою способность протягивать руку и говорить дипломатическим языком, чего мы в последнее время не видим от Армении", - добавил он.

По мнению Е.Михайлова, Россия и Азербайджан сегодня должны состоять в более тесном стратегическом союзе.

"Россия видит в Азербайджане надежного партнера и союзника, в том числе и в вопросе борьбы с терроризмом", - подчеркнул российский эксперт.