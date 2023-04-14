Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе

Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе.

Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе, его действия ведут к дестабилизации обстановки и затягиванию достижения мира.

Об этом Report заявил российский политолог Евгений Михайлов.

"Очередная провокация на условной границе между Азербайджаном и Арменией является продолжением политики Еревана, нацеленной на эскалацию ситуации в регионе. Сейчас Ереван опирается на поддержку Евросоюза, а именно Франции. Россия выступает за подписание мирного договора, и при содействии России Армения обязалась провести демаркацию и делимитацию границ с Азербайджаном. Ереван пытается избежать выполнения своих обязательств",- сказал он.

Он добавил, что подобной линии поведения Армения придерживается уже более 2 лет, отметив, что таким образом Ереван подставляет своего стратегического партнера - Россию.

"Ереван намеренно накаляет ситуацию. Если ранее он призывал к действиям ОДКБ, провоцировал организацию на вмешательство, то сейчас все эти усилия Еревана направлены на миссию Евросоюза в Армении. Россия и Турция предпримут максимум усилий для дипломатического решения вопроса, более того могут прибегнуть к другим способам для этого",- заявил эксперт.

По его мнению, Ереван пытается найти себе нового "хозяина" и усидеть на двух стульях: "Москва не простит подобных провокаций, тем более в регионе, где присутствуют российские миротворцы. Действия Армении ставят под угрозу миротворческий контингент РФ - с присутствием на территории Армении миссии ЕС участились митинги, где звучат требования вывести РМК".

Эксперт отметил, что Азербайджан - сильная страна, и она пока что предпринимает дипломатические шаги для урегулирования данного вопроса. "Но ясно одно, что сейчас Азербайджан не допустит того "вялотекущего" состояния, которое длилось в регионе до Второй Карабахской войны в течение практически 30 лет",- добавил Михайлов.