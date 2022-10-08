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Эксперт: Достижение Азербайджаном и Арменией соглашений открывает новую страницу в отношениях двух стран

Эксперт: Достижение Азербайджаном и Арменией соглашений открывает новую страницу в отношениях двух стран "Достижение Азербайджаном и Арменией в Праге соглашений при посредничестве Европейского союза открывает новую страницу в отношениях двух стран".
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 15:19
Эксперт: Достижение Азербайджаном и Арменией соглашений открывает новую страницу в отношениях двух стран

"Достижение Азербайджаном и Арменией в Праге соглашений при посредничестве Европейского союза открывает новую страницу в отношениях двух стран".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил украинский эксперт Тарас Березовец.

"Большинство государств-членов ООН признают территориальную целостность друг друга. Признание руководством Армении вопроса территориальной целостности можно расценивать как положительный момент. Будем надеяться, что Армения извлечет уроки из горького опыта недавнего прошлого и примет принцип неприкосновенности границ не только де-юре, но и де-факто. Армянский народ тоже должен это принять. Таким образом, Армения и Азербайджан, являющиеся соседями, должны жить в мире и согласии”.

Он подчеркнул, что стороны должны открыть новую страницу: "Это будет очень сложно. В этом вопросе двум странам должны помочь наши друзья из западных стран. В первую очередь речь идет о ЕС и США, заинтересованных в установлении мира на Южном Кавказе".

По его словам, для установления долгосрочного мира необходимы серьезные усилия и время:

"Конечно, мы понимаем, что у Азербайджана и Армении много врагов. Несомненно, Россия и Иран являются сильными соперниками. Поэтому они будут пытаться вмешиваться в ситуацию, дестабилизировать ее. В любом случае, на Пражской встрече были достигнуты положительные результаты. Украинское государство и общество приветствуют эти соглашения. Создание мира на Южном Кавказе, обеспечение стабильности и безопасности Азербайджана, нашего главного союзника в этом регионе, отвечает интересам и Украины".

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Версия на английском языке Ukrainian political analyst: Agreement reached by Azerbaijani and Armenian leaders in Prague opens new page in relations between two countries 
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı ekspert: "Azərbaycanla Ermənistan rəhbərliyinin Aİ vasitəçiliyi ilə razılaşmalar əldə etməsi iki ölkənin münasibətlərində yeni səhifə açır"

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