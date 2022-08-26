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Эксперт: Азербайджан для Казахстана – ворота на Южный Кавказ

Эксперт: Азербайджан для Казахстана – ворота на Южный Кавказ Для Казахстана Азербайджан – это ворота на Южный Кавказ и далее в Черное море
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 17:36
Эксперт: Азербайджан для Казахстана – ворота на Южный Кавказ

Для Казахстана Азербайджан – это ворота на Южный Кавказ и далее в Черное море.

Об этом Report, комментируя визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, сказал советник директора Казахстанского института стратегических исследований Аскар Нурша.

Он отметил, что в свою очередь для Азербайджана Казахстан может быть интересен, как одна из ведущих стран Центральной Азии, регион которой является потенциальным рынком сбыта для товаров Азербайджана, а также выходом на китайский рынок.

По словам эксперта, у стран есть большие перспективы для сотрудничества, а визит президента Токаева в Азербайджан показывает, что у Казахстана есть и интерес, и готовность к его развитию.

Нурша отметил, что подписанная "Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой" подтверждает, что документ о стратегическом партнерстве от 2005 года все еще актуален и речь пойдет об именно углублении стратегических и союзнических отношений.

Эксперт также отметил, что в целом отношения между странами всегда развивались в духе сотрудничества и взаимного уважения.

"Наши страны всегда были заинтересованы в развитии в том числе экономических отношений. На протяжении 30-ти лет отношения между нами развивались стабильно и динамично. Все подписанные соглашения включают многоплановое и всеобъемлющее сотрудничество", заявил Аскар Нурша.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan Qazaxıstan üçün Cənubi Qafqaza açılan qapıdır"
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan - gateway to South Caucasus for Kazakhstan

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