Эксперт: Для Ирана путь через Азербайджан – самый лучший для экспорта товаров

Востоковед: "Иран выступает за территориальную целостность Азербайджана"

"Создание железнодородного терминала поможет и Ирану, и Азербайджану во многих аспектах. Прежде всего, в торговых вопросах двухсторонних отношений. Для Ирана путь через Азербайджан – самый лучший для экспорта своих товаров". Об этом российскому бюро Report заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин, комментируя встречу глав МИД Азербайджана и Ирана.



"В Иране по разным данным проживает от 18 до 25 миллионов этнических азербайджанцев. Это очень большой процент. ..Иран выступает за территориальную целостность Азербайджана, поскольку понятно, что Нагорный Карабах с первых дней создания Советского союза принадлежит Азербайджану. Иран тут исходит из общепринятых положений, как и Россия", - отметил эксперт.



По его словам, принятые решения на встрече глав МИД будут способствовать развитию торговых отношений между двумя странами и развитию их экономики.



Отметим, что 25 января состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Ирана. По ее итогам, Иран выразил готовность в оказании содействия в восстановлении Карабаха, а также в намерении сотрудничать в рамках коридоров Север-Юг и Юг-Запад.