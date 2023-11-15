Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа

Углубление сотрудничества между вооруженными силами Азербайджана и Китая отвечает коренным интересам двух стран и способствует миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а совместная реализация экономических проектов способна содействовать региональном

Углубление военного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем отвечает коренным интересам двух стран и способствует миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а совместная реализация экономических проектов способна содействовать региональному развитию.

Об этом Report сказал ученый-китаист Рафик Аббасов.

Эксперт отметил, что с учетом глобальных вызовов в области международной безопасности Китай предпринимает активные усилия по расширению сотрудничества с Азербайджаном в военной сфере. В частности, в рамках двустороннего сотрудничества Китай осуществляет подготовку офицеров сухопутных войск, командиров батальонов и мотострелковых рот.

Говоря о Сяньшанском форуме, который посетил министр обороны Азербайджана, ученый подчеркнул, что Пекину есть что предложить иностранным партнерам. В частности, определенный интерес представляет производимая в Китае легкая бронетехника: колесные САУ и легкие танки, предназначенные для участия в боевых действиях в горной местности.

По мнению Р.Аббасова, Китай также заинтересован в развитии сотрудничества в военно-технической области, продвижении своих технологий военного и двойного назначения, использовании азербайджанского научно-конструкторского потенциала: “Примером этому служат развивающееся сотрудничество между Китайской академией космических технологий, рядом китайских фирм и “Азеркосмосом” в области использования телекоммуникационных спутников”, - добавил он.

Ученый также отметил, что между Азербайджаном и Китаем усиливается стратегическая координация: “Наши страны продолжают активно работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры трансграничных и мультимодальных перевозок, повышением пропускной способности и эффективности Транскаспийского международного транспортного коридора”.

Эксперт обратил внимание на то, что ряд представителей китайского бизнеса уже принимают участие в широкомасштабном процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана, включая реализацию таких проектов, как "умные села", строительство фотоэлектрических электростанций, производство строительных материалов, проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также поставке контрольно-испытательного оборудования для аэропортов.

Р.Аббасов подчеркнул, что внешнеторговый оборот между нашими странами растет, и уже достиг отметки в 1,62 млрд долларов США в период первой половины 2023 года. Это больше на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.