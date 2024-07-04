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Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров

Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров Отношения ШОС с Азербайджаном характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и сотрудничества.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 12:06
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров

Отношения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Азербайджана характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и сотрудничества, особенно учитывая хорошее взаимодействие и контакты страны со всеми ее участниками.

Об этом Report сказал научный сотрудник Центра Евразийских Исследований им. Гейдара Алиева при университете Ибн Халдун Эльдениз Гусейнов.

По его мнению, нынешний статус Азербайджана в ШОС открывает возможности для сотрудничества в таких областях, как противостояние терроризму и экстремизму, борьба с производством и незаконным оборотом наркотиков, а также киберпреступностью.

"Думаю, что стратегическим интересом Азербайджана является расширение сотрудничества в таких областях, как транспорт и энергетика", - подчеркнул он.

Э.Гусейнов уточнил, что пока трудно однозначно говорить о перспективах вступления Азербайджана в организацию.

"Думаю, что с расширением сотрудничества внутри организации, особенно в таких сферах как транспорт и энергетика, все страны Южного Кавказа будут постепенно расширять свое участие в ШОС", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан обладает стратегически важным географическим положением и богатыми энергетическими ресурсами.

"Вступление страны в ШОС может способствовать развитию новых транспортных и энергетических коридоров, улучшая логистику и торговые связи между странами-членами. Это поможет интегрировать экономику Азербайджана в более широкий региональный контекст, способствуя росту и диверсификации торговли", - отметил он.

В более широком контексте, совместные усилия по развитию транспортной и логистической инфраструктуры могут значительно повысить экономическую интеграцию. При этом Азербайджан может играть ключевую роль в реализации крупных инфраструктурных проектов, способствуя улучшению транспортных связей между Азией и Европой.

По его словам, страна также может внести значительный вклад в энергетическую безопасность региона.

"Азербайджан как один из крупнейших производителей нефти и газа может внести значительный вклад в энергетическую безопасность региона, совместные проекты в области возобновляемой энергетики и развития инфраструктуры для транспортировки энергоресурсов могут стать важными аспектами сотрудничества", - подытожил Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyü logistika dəhlizlərinin inkişafına töhfə verəcək

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