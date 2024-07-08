Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку

Венгрия входит в Организацию тюркских государств со статусом наблюдателя, однако участие Будапешта в работе организации происходит так, как если бы страна была полноправным членом.

Венгрия входит в Организацию тюркских государств со статусом наблюдателя, однако участие Будапешта в работе организации происходит так, как если бы страна была полноправным членом.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений, профессор Ваша Лазло (Vasa László).

По его словам встречи, подобные неофициальному саммиту ОТГ, который прошел в Шуше, еще больше укрепляют позиции Венгрии в тюркском мире.

"Тем более, что Венгрия, председательствующая в ЕС, старается привлечь внимание к важности связей с Центральной Азией и тюркскими государствами", - подчеркнул Лазло.

Он отметил что Будапешт поддерживает особые стратегические, дружеские отношения с Баку на высшем уровне, поэтому встреча также имела значение и для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.

"Тем не менее, еще предстоит работа по преодолению бюрократических барьеров, связанных со взаимными инвестициями, вопросами торговли и туризма, также было бы важно увеличить количество прямых рейсов между двумя столицами и ускорить реализацию определенных инфраструктурных проектов, направленных на развитие связей", - подытожил он.