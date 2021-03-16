Молдавский эксперт: Вот настоящее благородство - победить и не мстить

Авторитетное молдавское информационное агентство ava.md опубликовало статью "Азербайджанский прорыв" директора молдавского Института эффективной политики, известного политолога, доктора исторических наук Виталия Андриевского

Авторитетное молдавское информационное агентство ava.md опубликовало статью "Азербайджанский прорыв" директора молдавского Института эффективной политики, известного политолога, доктора исторических наук Виталия Андриевского, сообщает Report.

Как отмечает эксперт в статье, "по оценке Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран мира и включен в десятку самых реформаторских стран. По уровню электроснабжения населения Азербайджан занимает второе место в мире. Второе место в мировом масштабе.... По коэффициенту ответственности правительства за перемены, то есть по коэффициенту реформаторского образа Азербайджан находится на пятом месте в мировом масштабе. Долгосрочная стратегия правительства - Азербайджан на 10-м месте. Обеспечение правительством политической стабильности - на 11-м месте."

Он также высоко оценил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в заложении основ независимого Азербайджана, формировании его рыночной экономической системы, добавив, что " можно представить какая ответственность легла на Ильхама Алиева, так как вся его деятельность рассматривалась сквозь призму того, что сделал его легендарный отец. И надо признать, что Ильхам Алиев оправдал возлагаемые на него надежды."

"Главное, в чем проявилась не только воля народа Азербайджана, мудрость его политического руководства и прежде всего Ильхама Алиева, это то, что, осуществляя военную операцию по возращению захваченных земель, они вели себя не как мстители, хотя, наверное, имели на это моральное право, а как освободители... Вот настоящее благородство. Победить и не мстить. " - отметил эксперт.

Особое внимание в статье было уделено теме восстановления освобожденных земель, где автор четко дал понять, что в Азербайджане нет места ксенофобии, какой-либо ненависти к другим народам, культурам, религиям. Государство реставрирует и восстанавливает всё на освобожденных территориях, в том числе и православные святыни. В освобождённом Карабахе уже началось строительство аэропорта в Физули и автодороги в Шушу. Планируется также дорога, которая свяжет Нахичеванскую Автономную республику с Азербайджаном, что будет выгодно и соседним странам, а также намечено внедрить и другие проекты.

Эксперт высоко оценил отношения Азербайджана с другими странами, где "с 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнёрстве. Баку заинтересован в продолжении военно-технического сотрудничества с Исламабадом. Но, кроме этого, начнёт развиваться экономическое и транспортное сотрудничество с Пакистаном. Продолжается развитие двусторонних отношений с Турцией в разных сферах."

Статья завершается цитатой посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова: "Все это большой успех для Азербайджана ставший возможным благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева и в будущем все будет только лучше, потому что целью руководства страны является - обеспечение долгосрочного устойчивого развития, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашего государства, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности".