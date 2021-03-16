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Молдавский эксперт: Вот настоящее благородство - победить и не мстить

Молдавский эксперт: Вот настоящее благородство - победить и не мстить Авторитетное молдавское информационное агентство ava.md опубликовало статью "Азербайджанский прорыв" директора молдавского Института эффективной политики, известного политолога, доктора исторических наук Виталия Андриевского
Внешняя политика
16 марта 2021 г. 12:52
Молдавский эксперт: Вот настоящее благородство - победить и не мстить

Авторитетное молдавское информационное агентство ava.md опубликовало статью "Азербайджанский прорыв" директора молдавского Института эффективной политики, известного политолога, доктора исторических наук Виталия Андриевского, сообщает Report.

Как отмечает эксперт в статье, "по оценке Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран мира и включен в десятку самых реформаторских стран. По уровню электроснабжения населения Азербайджан занимает второе место в мире. Второе место в мировом масштабе.... По коэффициенту ответственности правительства за перемены, то есть по коэффициенту реформаторского образа Азербайджан находится на пятом месте в мировом масштабе. Долгосрочная стратегия правительства - Азербайджан на 10-м месте. Обеспечение правительством политической стабильности - на 11-м месте."

Он также высоко оценил роль общенационального лидера Гейдара Алиева в заложении основ независимого Азербайджана, формировании его рыночной экономической системы, добавив, что " можно представить какая ответственность легла на Ильхама Алиева, так как вся его деятельность рассматривалась сквозь призму того, что сделал его легендарный отец. И надо признать, что Ильхам Алиев оправдал возлагаемые на него надежды."

"Главное, в чем проявилась не только воля народа Азербайджана, мудрость его политического руководства и прежде всего Ильхама Алиева, это то, что, осуществляя военную операцию по возращению захваченных земель, они вели себя не как мстители, хотя, наверное, имели на это моральное право, а как освободители... Вот настоящее благородство. Победить и не мстить. " - отметил эксперт.

Особое внимание в статье было уделено теме восстановления освобожденных земель, где автор четко дал понять, что в Азербайджане нет места ксенофобии, какой-либо ненависти к другим народам, культурам, религиям. Государство реставрирует и восстанавливает всё на освобожденных территориях, в том числе и православные святыни. В освобождённом Карабахе уже началось строительство аэропорта в Физули и автодороги в Шушу. Планируется также дорога, которая свяжет Нахичеванскую Автономную республику с Азербайджаном, что будет выгодно и соседним странам, а также намечено внедрить и другие проекты.

Эксперт высоко оценил отношения Азербайджана с другими странами, где "с 9 странами-членами Европейского Союза подписаны документы о стратегическом партнёрстве. Баку заинтересован в продолжении военно-технического сотрудничества с Исламабадом. Но, кроме этого, начнёт развиваться экономическое и транспортное сотрудничество с Пакистаном. Продолжается развитие двусторонних отношений с Турцией в разных сферах."

Статья завершается цитатой посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова: "Все это большой успех для Азербайджана ставший возможным благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева и в будущем все будет только лучше, потому что целью руководства страны является - обеспечение долгосрочного устойчивого развития, чтобы независимость стала вечной, чтобы росла мощь нашего государства, увеличились наши возможности влияния и чтобы азербайджанский народ постоянно жил на земле своих предков в условиях безопасности".

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