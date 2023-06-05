Эксперт: Баку и Ереван должны определиться с окончательным форматом международного посредничества

Азербайджан и Армения должны определиться с окончательным форматом международного посредничества и сосредоточиться на поиске пути к урегулированию разногласий

Азербайджан и Армения должны определиться с окончательным форматом международного посредничества и сосредоточиться на поиске пути к урегулированию остающихся разногласий.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"В конце концов, Баку и Ереван должны определиться с форматом окончательного посредничества и сосредоточиться на поиске пути к урегулированию разногласий. Им не нужно позволять эго других стран превращать переговорный процесс в бесконечные обсуждения", - сказала она.

Эксперт отметила, что самое интересное в последней встрече между сторонами в Кишиневе при посредничестве Запада заключается в том, что они последовали за всплеском активности американских дипломатов, "как будто ЕС либо чувствует необходимость дополнить американские усилия, либо боится упустить возможность из-за Вашингтона".

"В любом случае, это все равно намного лучше, чем вмешательство России в данный процесс", - cчитает Цукерман.

Помимо этого, по ее словам, будет интересно посмотреть, выразят ли ЕС, США или Франция какие-либо возражения по поводу явного параллельного пути, возникающего из-за гонки в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном: "Ясно, что все заинтересованные стороны надеются извлечь выгоду из политической победы".