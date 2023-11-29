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Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС

Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС) способствует углублению и развитию новых отношений между странами.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 15:06
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС

Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС) способствует углублению и развитию отношений между двумя странами.

Об этом Report заявил экономист, независимый исследователь Улугбек Камалетдинов.

"В целом, связи между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках ОЭС могут быть оценены как перспективные, учитывая более чем полумиллиардный потребительский рынок стран организации. Есть потенциал для развития сотрудничества в различных областях, таких как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и туризм," – отметил он.

По словам Камалетдинова, последний саммит ОЭС, который прошел в начале ноября, стал ключевым событием для усовершенствования деятельности организации и выявления перспектив дальнейшего развития транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества стран участников.

"Организация экономического сотрудничества, на мой взгляд, достаточно эффективная платформа для консультаций и сотрудничества стран Центральной и Южной Азии. Участие же в ней Турции и Азербайджана в значительной степени расширяет транспортно-инфрастурктурные возможности организации",- подчеркнул экономист.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan və Özbəkistanın İƏT çərçivəsində əməkdaşlığı münasibətlərin inkişafına töhfə verir”
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan, Uzbekistan actively cooperate within ECO

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