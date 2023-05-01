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Эксперт: Азербайджан заслуживает высокую оценку за феноменальную организацию Гран-при Формулы-1

Эксперт: Азербайджан заслуживает высокую оценку за феноменальную организацию Гран-при Формулы-1 Правительство Азербайджана получило высокую оценку за феноменальную работу по организации гонки Формулы-1 и обеспечению ее успешного проведения.
Внешняя политика
1 мая 2023 г. 11:24
Эксперт: Азербайджан заслуживает высокую оценку за феноменальную организацию Гран-при Формулы-1

Правительство Азербайджана заслужило высокую оценку за феноменальную работу по организации гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 и обеспечению ее успешного проведения.

Об этом Report заявил эксперт по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Азербайджану и Африке Кайсер Наваб, который сам был зрителем гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

"Организаторы сделали все возможное, чтобы мероприятие прошло гладко, что привело к незабываемым впечатлениям для всех, кто присутствовал",- сказал он.

Наваб призвал также продолжать проведение таких захватывающих мероприятий, высоко оценив усердную работу правительства Азербайджана и организаторов, которые сделали гонку Формулы-1 в Баку огромным успехом.

" Я надеюсь, что в будущем таких мероприятий будет больше",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan Formula 1 yarışını möhtəşəm təşkil etdiyinə görə yüksək qiymətə layiqdir”
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan deserves high praise for phenomenal organization of Formula 1 Grand Prix

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