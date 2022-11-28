Эксперт: Азербайджан, Турция и Пакистан активно развивают стратегическое партнерство

Азербайджан, Турция и Пакистан активно развивают стратегическое партнерство.

Азербайджан, Турция и Пакистан активно развивают стратегическое партнерство.

Об этом Report заявил аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

"Мы наблюдаем активное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном за последние два года. История сотрудничества трех стран имеет долгую историю",- отметил он, выразив уверенность в том, что эти три страны могут активизировать сотрудничество не только в сфере торговли и обороны, но и в сфере туризма.

В качестве примера эксперт привел налаживание прямого авиасообщения между Баку и пакистанскими городами - Лахор и Карачи.

"Я уже трижды посетил освобожденные территории. Первый раз я был там после войны, а сейчас вижу, как идет процесс восстановления этих территорий, где работают местные и турецкие компании",- отметил эксперт.

"В этой связи важно упомянуть и дальновидную стратегию президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он делает многое для страны. Президент Ильхам Алиев из азербайджанского лидера превращается в мирового лидера",- добавил Халид Таймур Акрам.