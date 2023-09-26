Эксперт: Азербайджан провел антитеррористические мероприятия ради мира и безопасности населения Карабаха

Политическая поддержка и дипломатическое содействие ряда западных стран лживой армянской пропаганде представляют собой проявление двойных стандартов.

Политическая поддержка и дипломатическое содействие ряда западных стран лживой армянской пропаганде представляют собой проявление двойных стандартов.

Об этом Report заявил пакистанский эксперт, исполнительный директор Центра Южной Азии и международных исследований (CSAIS) Мехмуд Улхассан Хан (Mehmood Ulhassan Khan).

По мнению эксперта, ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, подчеркнув, что международное право обязывают страну защищать суверенитет и территориальную целостность.

Мехмуд Улхассан Хан также выразил обеспокоенность поддержкой ряда стран Армении в ходе недавнего заседания Совета Безопасности ООН. Он отметил, что проармянская позиция Франции была ожидаема в виду исторических отношений этой страны с Арменией и обширной армянской диаспорой.

Эксперт заявил, что локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном 19-20 сентября в отношении незаконных армянских вооруженных формирований, были своевременными и необходимыми: "Это было сделано ради мира, процветания и безопасности местного населения Карабахского региона Азербайджана".