Эксперт: Азербайджан не может закрыть глаза на экологические преступления Армении

20:39

"Азербайджан не может закрыть глаза на экологические преступления Армении".

Об этом Report сказала председатель Общественного союза содействия социально-экономическому развитию Səma və Eko Ирада Гасанова.

Она отметила, что Армения уже более 30 лет осуществляет экологический терроризм на оккупированных землях: "Сегодня Армения хочет продолжить экотеррор на границе с Нахчыванской Автономной Республикой. Годовая производственная мощность металлургического завода, строящегося в селе Араздейен, составляет более 180 тысяч тонн. Это колоссальные выбросы токсичного газа. Разумеется, Азербайджан не может закрыть глаза на подобное экологическое преступление".

Гасанова подчеркнула, что Армения нарушает все экологические конвенции, возводя такой завод вблизи границы с Азербайджаном: "Как член Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте), Армения еще до начала строительства обязана была обеспечить участие Азербайджана в процессе оценки воздействия проекта на окружающую среду. К сожалению, международное сообщество хранит молчание по этому вопросу, не принимая нужных мер против Армении".