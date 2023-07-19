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Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле

Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле Украина придает высокую значимость получению энергетической поддержки от Азербайджана, в частности, в форме поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Азербайджан стал одной из первых стран, начавших поставки генераторов в Украину в связи с началом военных де
Внешняя политика
19 июля 2023 г. 15:40
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле

Украина придает большое значение энергетической поддержке от Азербайджана, в частности, в форме поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Азербайджан стал одной из первых стран, отправивших генераторы и другое электрооборудование в Украину после того, как РФ нанесла ракетные удары по ее энергетической инфраструктуре.

Об этом Report заявил украинский политолог, военный эксперт Александр Коваленко.

"В 2020 году поднимался вопрос о перспективах поставок азербайджанских энергоресурсов в Украину с использованием Трансадриатического газопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB) по мере их ввода в эксплуатацию. Предполагалось, что данный маршрут позволит доставлять азербайджанский газ через Болгарию и Румынию в Украину. Надеюсь, что данный проект будет реализован уже после окончания войны", - сказал он.

По мнению А.Коваленко, двусторонние связи между Украиной и Азербайджаном всегда были дружественными и имели тенденцию к дальнейшему углублению сотрудничества во многих отраслях.

"Товарооборот между Украиной и Азербайджаном стабильно демонстрировал рост, и в 2021 году он превысил отметку в $1 млрд. В то же время был сделан прогноз, что этот показатель может достичь отметки в $2 млрд в ближайшие 2-3 года. То есть, по темпам роста стать самым высоким за годы сотрудничества. Однако, из-за войны этим прогнозам не суждено было сбыться", - отметил политолог.

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan - Ukraine's key partner in energy and trade

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