Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле

Украина придает высокую значимость получению энергетической поддержки от Азербайджана, в частности, в форме поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Азербайджан стал одной из первых стран, начавших поставки генераторов в Украину в связи с началом военных де

Украина придает большое значение энергетической поддержке от Азербайджана, в частности, в форме поставок нефти, нефтепродуктов и газа. Азербайджан стал одной из первых стран, отправивших генераторы и другое электрооборудование в Украину после того, как РФ нанесла ракетные удары по ее энергетической инфраструктуре.

Об этом Report заявил украинский политолог, военный эксперт Александр Коваленко.

"В 2020 году поднимался вопрос о перспективах поставок азербайджанских энергоресурсов в Украину с использованием Трансадриатического газопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB) по мере их ввода в эксплуатацию. Предполагалось, что данный маршрут позволит доставлять азербайджанский газ через Болгарию и Румынию в Украину. Надеюсь, что данный проект будет реализован уже после окончания войны", - сказал он.

По мнению А.Коваленко, двусторонние связи между Украиной и Азербайджаном всегда были дружественными и имели тенденцию к дальнейшему углублению сотрудничества во многих отраслях.

"Товарооборот между Украиной и Азербайджаном стабильно демонстрировал рост, и в 2021 году он превысил отметку в $1 млрд. В то же время был сделан прогноз, что этот показатель может достичь отметки в $2 млрд в ближайшие 2-3 года. То есть, по темпам роста стать самым высоким за годы сотрудничества. Однако, из-за войны этим прогнозам не суждено было сбыться", - отметил политолог.