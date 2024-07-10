Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии

Недавнее подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Пекином и Баку имеет большое значение.
Об этом Report сказал политолог из Пакистана Басим Раза.
По его словам, подобные соглашения с Китаем всегда были выгодны для государств, особенно для стран с растущей экономикой.
"Азербайджан, расположенный на перекрестке Европы и Азии, имеет жизненно важное значение для Китая, поскольку Шелковый путь, который Китай стремится возродить, проходит в Европу через Азербайджан", - сказал он.
По словам Разы, китайская инициатива "Пояс – путь" охватывает эти два континента и представляет собой сочетания множества проектов по развитию автомобильных и морских коммуникаций, и Азербайджан занимает стратегически выгодное положение в этой инициативе.
"Ухудшение отношений между США и Китаем подталкивает Пекин к активизации экономической стратегии и привлечению более динамичных рынков с потенциалом роста. В этой связи Азербайджан имеет огромное значение для китайских инвестиций", - сказал эксперт.
Политолог отметил, что Китай стремится к взаимодействию с Южным Кавказом в свете реализации проекта "Глобальной инициативы развития", нацеленной на достижение Целей устойчивого развития в области искоренения бедности, продовольственной безопасности, изменения климата и так далее.
"Поскольку Азербайджан становится жизненно важным экономическим центром Южного Кавказа, ему необходим устойчивый рост ВВП, который, в свою очередь, зависит от прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Поэтому китайцы считают, что расширение торговли за счет развития коммуникационных возможностей является ключевым элементом для развивающегося мира", - подытожил Раза.