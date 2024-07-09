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Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора

Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора Азербайджан имеет стратегическое значение в регионе для Китая, поскольку страна играет значимую для эффективного функционирования Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).
Внешняя политика
9 июля 2024 г. 11:26
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора

Азербайджан имеет стратегическое значение для Китая, поскольку страна играет важную роль в эффективном функционировании Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Об этом Report сказал руководитель Исследовательского центра A+Analytics (Казахстан) Фархад Касенов, комментируя итоги прошедшего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Эксперт отметил, что официальный Пекин рассматривает Баку как ключевого партнера, поэтому закономерно, что руководство КНР поддержало повышение статуса Азербайджана до наблюдателя в рамках ШОС с перспективой будущего членства в этой организации.

"Позитивным результатом, без сомнения, является подписание на полях саммита ШОС совместной Декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, тем более что председательство в ШОС в следующем году переходит к КНР. Намечен целый ряд параллельных мероприятий как в Китае, так и в Азербайджане, всемерно усиливается экономическое взаимодействие", - сказал Касенов.

По его словам, прошедший 3-4 июля в Астане саммит ШОС был очень результативным.

"Состав стран-членов ШОС существенно расширился с пяти до десяти, и сейчас в ШОС вошла Республика Беларусь. Подписан целый ряд документов, причем из 25 можно выделить особо два, с учетом того, какое это может оказать влияние на вопросы энергетической безопасности Европы и мира в целом. Это Стратегия развития ШОС до 2035 года и Стратегия развития энергетического сотрудничества стран-членов ШОС до 2030 года".

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan plays strategic role for China within Middle Corridor

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