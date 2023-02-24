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Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы

Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы Безвизовые поездки между Азербайджаном и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) становятся все более заметными, и это имеет обширные последствия для дальнейшего сотрудничества.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 12:30
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы

Наблюдается увеличение числа стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которые согласовали с Азербайджаном безвизовый обмен. Несомненно это дает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между ними и разрешения многих ключевых региональных вопросов.

Об этом Report заявил политический обозреватель, управляющий директор компании по оценке рисков и консалтингу The International Interest Сами Хамди.

По его словам, большая осведомленность об Азербайджане в мусульманском мире после военной кампании в Карабахе привела к увеличению числа туристов, желающих посетить страну.

Эксперт подчеркнул, что это открывает ряд возможностей на международных платформах, таких как ОИС.

"Это благоприятные инвестиции в культурное и историческое наследие, туристическую инфраструктуру, согласование стандартов. А диверсификация экономических интересов может быть сделана в таких рамках, чтобы государства ОИС могли эффективно конкурировать во все более многополярном [и изоляционистском] мире", - отметил он.

Растущая значимость Азербайджана на политической арене может вылиться в мощную политическую поддержку Баку по ключевым региональным вопросам, "которая может оставить неизгладимый след в регионе", заключил Сами Хамди.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan və İƏT əsas regional məsələləri birgə həll edə bilər”

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