Эксперт: Азербайджан - достойный лидер Движения неприсоединения

"Азербайджан, как никто другой, из стран Движения неприсоединения соблюдает все принятые нормы в этом межгосударственном Союзе. Азербайджан лавирует между крупными мировыми игроками и не присоединяется ни к одному военному блоку".

"Азербайджан, как никто другой, из стран Движения неприсоединения соблюдает все принятые нормы в этом межгосударственном Союзе. Азербайджан лавирует между крупными мировыми игроками и не присоединяется ни к одному военному блоку".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, Азербайджан пытается сотрудничать как со странами Запада, так и со странами Евразийского пространства, в первую очередь с Россией. "Но не отдавая преимуществ ни одному государству. Азербайджан идёт своим путём и это умение лидера страны лавировать между действительно мировыми сильными державами, при этом соблюдая национальные интересы государства, дорогого стоит",- сказал он.

"Любые инициативы Баку, которые выходят сейчас на международную арену вполне обоснованы", - подчеркнул Е. Михайлов.

Как считает эксперт, Азербайджан - это прежде всего представитель всего тюркского мира в организации Движения неприсоединения. "Многие страны тюркского мира наблюдают за тем, как Баку председательствует в этой организации, кто-то получает статус наблюдателя, кто-то желает уже вступить. Организация будет только усиливаться именно благодаря председательству Азербайджана",- отметил политолог.

Напомним, накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на конференции Движения неприсоединения.