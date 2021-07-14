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Эксперт: Азербайджан - достойный лидер Движения неприсоединения

Эксперт: Азербайджан - достойный лидер Движения неприсоединения "Азербайджан, как никто другой, из стран Движения неприсоединения соблюдает все принятые нормы в этом межгосударственном Союзе. Азербайджан лавирует между крупными мировыми игроками и не присоединяется ни к одному военному блоку".
Внешняя политика
14 июля 2021 г. 14:00
Эксперт: Азербайджан - достойный лидер Движения неприсоединения
Евгений Михайлов

"Азербайджан, как никто другой, из стран Движения неприсоединения соблюдает все принятые нормы в этом межгосударственном Союзе. Азербайджан лавирует между крупными мировыми игроками и не присоединяется ни к одному военному блоку".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По мнению эксперта, Азербайджан пытается сотрудничать как со странами Запада, так и со странами Евразийского пространства, в первую очередь с Россией. "Но не отдавая преимуществ ни одному государству. Азербайджан идёт своим путём и это умение лидера страны лавировать между действительно мировыми сильными державами, при этом соблюдая национальные интересы государства, дорогого стоит",- сказал он.

"Любые инициативы Баку, которые выходят сейчас на международную арену вполне обоснованы", - подчеркнул Е. Михайлов.

Как считает эксперт, Азербайджан - это прежде всего представитель всего тюркского мира в организации Движения неприсоединения. "Многие страны тюркского мира наблюдают за тем, как Баку председательствует в этой организации, кто-то получает статус наблюдателя, кто-то желает уже вступить. Организация будет только усиливаться именно благодаря председательству Азербайджана",- отметил политолог.

Напомним, накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на конференции Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının layiqli lideridir"
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan - worthy leader of Non-Aligned Movement

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